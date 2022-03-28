Özersay: Yerel Yönetimler Seçimlerinin ertelenmesi Anayasa’ya aykırıdır

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu 11:30 sıralarında toplandı. Haziran’da yapılacak Yerel Yönetim Seçimleri’nin 27 Kasım 2022 tarihine ertelenmesiyle ilgili vekiller söz aldı.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, “Seçimin bu haliyle ertelenmeye çalışılması Anayasa’ya aykırıdır ve mahkemeden döner. Zaruri bir durumda tüm siyasi partiler oy birliği ile bir karar alınırsa durum farklıdır” dedi.

Belediye seçimleri ertelenecekse tüm siyasi partilerinin uzlaşması gerektiğini savunan Özersay, başsavcı ve yüksek mahkeme başkanı ile görüşülmesi gerektiğine dikkat çekti.

Seçimin çoğunlukla ertelenmesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna vurgu yapan Özersay, “Anayasa’ya uygun hareket edilmelidir. Anayasaya göre yerel yönetimler seçimleri 4 yılda bir yapılır deniyor. Seçim, Kasım’a alınırsa seçimler 4 buçuk yılda bir yapılmış olacak ve Anayasa ihlal olacak. Reform gerekçesiyle seçimler ertelenmek isteniyor. O zaman hükümet reformları tamamlayamadı 5 yıllık süreyi 6 yıla mı çıkaracaksınız. Seçimler oybirliği ile ertelenmeli aksi halde Anayasa’nın ihlalidir” ifadelerini kullandı.

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28/03/2022 11:55