Özersay: Yeşılırmak dosyası savcılıktan meclise gönderildi

Başsavcılık ve polis sessizliğini korurken, konuyla ilgili bilgi Halkın Partisi Başkanı Kudret Özersay tarafından paylaşıldı. Özersay, ismi sahte diploma ile anılan UBP İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak ile ilgili dosyanın Başsavcılık tarafından meclise gönderildiğini duyurdu. Cumhuriyet Meclisi konuyla ilgili açıklama yapmazken, sürecin Özersay tarafından kamuoyuna an be an aktarılması gözden kaçmadı. Özersay’ın açıklaması şöyle:

Evet sonunda SAHTE DİPLOMA aldığı iddiasıyla hakkında polis soruşturma dosyası hazırlanan MİLLETVEKİLİNİN dosyası BAŞSAVCILIK tarafından MECLİS’E GÖNDERİLDİ. Muhtemelen bugün itibariyle DOKUNULMAZLIĞIN KALDIRILMASI TALEBİ MECLİSTE! Meclis iç tüzüğüne göre (128/3) MECLİS BAŞKANLIĞI bu dosyayı DERHAL evrak listesine işleyip ÖZEL BİR KOMİTE kurmalı. Evet iç tüzükte “DERHAL” ifadesi kullanılıyor. Yani öyle geciktirme falan OLMAMALI! DOKUNULMAZLIĞIN KALDIRILMASI süreci bugün itibariyle başlıyor. Demek ki neymiş? ADIM ADIM TAKİP EDİNCE OLUYORMUŞ!