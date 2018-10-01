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Özersay yetişemedi, yerine Topal konuştu

Cumhuriyet Meclisi’nin yeni yasama yılı bugün başladı.

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01/10/2018

Özersay yetişemedi, yerine Topal konuştu

Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre’nin başkanlığında yapılan oturumda Başbakan Tufan Erhürman ve muhalefet Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün konuşmasını yaptı. Hükümetin diğer ortağı Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay New York ziyareti nedeniyle yeni yasama yılının ilk toplantısına yetişemeyince yerine Halkın Partisi Mağusa Milletvekili Hasan Topal konuşması yaptı.

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TAGS: kudret özersay, Hasan Topal, haber, kıbrıs, Zorlu Töre
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