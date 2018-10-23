Özersay yolsuzluk dosyalarının meclise gelmesinde kararlı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yolsuzluk dosyalarının akibeti konusunda Başsavcı Vekili Ersoy Ölçter’i makamına davet ederek bilgi aldı. Bu görüşme ertesinde sosyal medya hesabından kamuoyuna açıklama yapan Özersay Başsavcı Vekilinin devletin hukuk danışmanı olduğuna dikkat çekerek “yolsuzluğa karşı mücadelemiz teklemeyecek” açıklaması yaptı.

Yolsuzluk dosyalarının meclise gönderilmesi işlemini yapması beklenen Savcı Yardımcısı Ergül Kızılokgil’in hastalanıp hastaneye yatması nedeniyle dosyaların nerede olduğu tartışması gündeme gelmiş ve Başbakan Yardımcısı Özersay yolsuzlukla mücadeleyi yavaşlatmak ve engellemek isteyenler olduğunu açıklamıştı. Bu sabah Başsavcı vekili ile yaptığı görüşme ertesinde Kudret Özersay şu açıklamayı yaptı:

“Merak edenler için söyleyeyim:

Hasta olanlara geçmiş olsun ama birilerinin kalbi tam da bugünlerde tekledi diye bizim yolsuzluğa karşı mücadelemiz TEKLEMEYECEK!

Bu sabah itibariyle Anayasamıza göre hukuk danışmanımız olan Başsavcı Vekili’ni Bakanlığa davet ederek görüştüm. Hem dosyaların nasıl ve ne şekilde Meclis’e gönderileceğini, hem de diğer dosyaların akıbetini ne şekilde takip edeceğimizi kendisiyle istişare ettim.