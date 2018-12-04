Özersay: Yolsuzluk dosyalarının takipçisi olacağız

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Başbakan Kudret Özersay, yolsuzluk dosyalarının takipçisi olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Özersay, yolsuzluklara göz yumulmayacağını kaydederek bunların üzerine gitmeye devam edileceğini belirtti. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Başbakan Kudret Özersay, Başsavcı Vekili Ersoy Ölçter’i ziyaret etti. Ziyaretin ardınan basına açıklama yapan Özersay, görüşmede yolsuzluk dosyalarının ele alındığını kaydetti. Şu an itibarı ile dosyaların hangi noktada olduğu, ne aşamaya geldiğini ele aldıklarını belirten Özersay, hangi dosyalarda polis tahkikatının tamamlandığı ve bundan sonra hangi dosyalarla devam edileceği konusunda bilgi aldığını da kaydetti. Özersay, “tahkikatı polis tarafından tamamlanmış ve başsavcılığa iletilmiş olan dosyaları da bundan sonra Başsavcılık olağan olarak ne yapması gerekiyorsa onu yapıp eğer siyasiler ile ilgiliyse ve suç unsuru söz konusu ise onlar da Meclise gelecek. Bunlarla ilgili olarak hem bilgi aldım hem görüş alışverişinde bulunduk” dedi.