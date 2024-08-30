Özersay: Yolsuzluk Soruşturmasında İlk Adımlar Atıldı, Sorumlular Görevden Uzaklaştırıldı

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, iki hafta önce kamuoyuna duyurdukları ve Maliye Teftiş raporuyla tespit edilen yolsuzlukla ilgili önemli bir gelişmenin yaşandığını açıkladı. Özersay, yasalara aykırı bir şekilde hak etmedikleri vardiya tahsisatı ve ek mesai ödemeleri alarak kamuya zarar verdikleri iddiasıyla suçlanan bir eski müdür ve iki kamu görevlisinin görevlerinden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Özersay, polis soruşturmasının başlatıldığını ve Kamu Hizmeti Komisyonu'nun yasanın gerektirdiği adımları attığını belirtti. Devletin zarara uğratıldığı bu yolsuzlukla ilgili gelişmeleri yakından takip edeceklerini ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini ifade etti.