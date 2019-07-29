Özersay: Yunanistan Başbakanının sözleri çağdışı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, sözlerine cevap verdi. Özersay, "Yunanaistan Başbakanı Miçotakis, bir işgal arıyorsa Kıbrıslı Rumların Kıbrıs Cumhuriyeti işgaline bakmalıdır"dedi.

Özersay açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Yunanistan Başbakanı'nın sarfettiği sözlerle ilgili olarak da bir şeyler söylemek istiyorum. Yunanistan Başbakanının sözleri çağ dışı ve arkaik düşüncelerdir. Bir kere Türk askerinin Kıbrıs'taki mevcudiyeti Yunanistan'ın bu ülkede yaptıklarından dolayı olduğu unutulmamalıdır. Eğer Yunanaistan Başbakanı bir işgal arıyorsa Kıbrıslı Rumların Kıbrıs Cumhuriyeti işgaline bakmalıdır. Kıbrıslı Türklerin hakları gasp edilerek bu durum devam ettiriliyor.



