Özersay: Zam Tarife Sistemi Gözden Geçirilmeli

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, hükümetin yeni yürürlüğe koyduğu elektrik zammının doğru tasarlanmadığını, zam tarife sisteminin en fazla dar gelirli vatandaşı ve üretici kesimleri vuracağını söyleyerek hükümeti derhal mantıklı bir tarife sistemine geçmeye çağırdı.

Özersay ayrıca hükümette oldukları dönemde hayata geçirdikleri çoklu tarife uygulamasına geri dönülmesinin ve dört kişilik bir ailenin aylık minimum elektrik ihtiyacı dikkate alınarak tarifelerin yeniden ayarlanmasının şart olduğuna dikkat çekti. “Zam bu şekilde uygulanırsa maalesef olan dar gelirli vatandaşlara ve üreticilere olacak” diyen HP lideri Özersay iki yıldır pandemi ile boğuşan insanımız ve ekonomimiz bunu kaldıramaz” ifadelerini kullandı.



Hakikat Web TV yayınına katılan ve gündemi değerlendiren Özersay, “Elektrik zammı ve tarife sistemi daha farklı bir mantıkla ve oranlarla yapılabilmiş olsaydı dar gelirli vatandaşlar ile ekonomide üretime katkı koyan kesimler biraz olsun korunabilirdi, ezilmezdi. Çoklu tarife yok! Dört kişilik bir ailenin minimum ihtiyacı esas alınmamış! Ekonominin lokomotifi küçük esnaf, sanayi ve oteller otomatik olarak üç kat daha fazla fatura ödeyecek, teşvik yok! Enerji verimliliği için teşvik/ceza adımları yok! Bu zamma ilaveten bir de fon yaratıp kıb-tek’in borçlarını da adı konulmamış bir zamla yine vatandaşa ödetme adımı var!” ifadelerini kullandı.



“BİR ZAM DAHA YOLDA”



Özersay açıklamasında Elektrik Kurumu’nun yaklaşık 1,3 milyar TL civarındaki birikmiş borcunun da vatandaşa konulacak bir fon ile ödetilmek istenildiğini, Yönetim Kurulu yetkililerinin dünkü açıklamasından da anlaşılacağı üzere adı konulmamış bir zammın daha yolda olduğunu vurgulayarak “bu ölçüsüz, orantısız yaklaşım belki elektrik kurumunu zarar ederek elektrik satmaktan kurtarır ama zaten tökezleyen ekonomiyi ve hane halını ekonomik anlamda tamamen bitirir, iflas ettirir” ifadelerini kullandı. Özersay açıklamasında “elektrik Kurumu, elektrik talebini herkesin en yoğun kullandığı saatlerden daha az kullanılan saatlere yayabilirse elektrik üretimi de rahatlar. Çoklu tarife yeniden uygulamaya koyulmalıdır. Ülkede elektrik israfının olduğu da doğrudur ancak ‘Az tüketen az ödeyecek, çok tüketen çok ödeyecek’ yaklaşımı yanlıştır. İşi gereği çok elektrik tüketen bir bakkalı düşünün; derin dondurucu kullanıyor ve mecburen çok tüketiyor. Bu durumda çok tükettiği için cezalandırılmalı mıdır? Sanayide elektrikle iş yapan dünya kadar insan var. Mağazaları ve turizmi ayakta tutan otelleri düşünün… Elektriğe %175 bir zam söz konusu. Bin TL ödeyen iki bin 750 TL ödeyecek. Eğer 500 kWsa tüketiyorsanız %200 fazla ödeyeceksiniz. Bu rakamlara bakıldığında özellikle kış aylarında ısınmak ve suyu ısıtmak için kullanılan elektriği düşündüğümüzde, dar gelirli vatandaşları ciddi anlamda vuracak bir zamdır. Kimsenin canı yanmadan çoklu tarifeye geçiş hızlandırılmalıdır. Ödeme güçlüğü çeken vatandaşın borcu birikecek ve elektriği kesilecek. Elektrikte çok uzun zamandır bir fiyat ayarlaması yapılmadığı için bir birikme var. Zam kaçınılmazdı. Ancak kademeli yapmak yerine bu derece zam yapmak, çoklu tarifeyi kaldırmak, üreteni cezalandıran bir yaklaşım ortaya koymak yanlıştır” diye konuştu.

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01/03/2022 14:39