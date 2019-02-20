Özersay: Zemin olarak federasyon konusunda konsensüs yok

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Zemin olarak federasyon konusunda konsensüs yok” dedi.

Özersay, açıklamasında Cumhuriyet Meclisi’nde Cumhurbaşkanı’nın bilgilendirme toplantısı sonrasında basına bir konsensusun varlığından bahsedildiğini kaydederek yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermemek bu açıklamayı yaptığını belirtti.

Özersay, meclisteki dört siyasi parti ve 50 milletvekilinin büyük bölümünün, Kıbrıs Rum tarafının yönetimi ve zenginliği bizimle paylaşmaya hazır olmadığını, siyasi eşitliğimizi de içine sindiremediğini ve bu nedenle federal bir ortaklığın pek de gerçekçi olmadığını düşündüğünü belirtti.

Özersay, iki siyasi parti ve bir grup milletvekilinin ise federasyonu tek gerçekçi çözüm yolu olarak görüp bu temelde müzakerelere devam edilmesi gerektiğini savunduğunu ifade etti. Özersay bu iki ana eksenden her biri diğerinin tezini gerçekçi bulmadığını kaydederek Kıbrıs Rum liderinin zamana oynayarak statükonun devamını sağlamaya çalıştığı yönünde en azından tüm siyasi partiler arasında bir konsensustan bahsedilebileceğini söyledi.

Özersay, “Zaten bu hususlar, altı siyasi partinin kamuoyuna yaptıkları açıklamalardan da görülebilir. Özetle çözüm zemini ve “nasıl bir ortaklık” tartışması açısından dünkü Meclis oturumunda siyasi partilerin görüşlerinde değişen bir şey olmadığını düşünüyorum” diyerek açıklamasını tamamladı.