Özersay’a HP’den destek

Halkın Partisi, oy birliği ile Cumhurbaşkanlığı seçiminde Bağımsız aday Kudret Özersay’ı destekleme kararı aldı…

Halkın Partisi Parti Meclisi, Cumhurbaşkanlığı seçimi gündemiyle toplandı…

Parti Genel Başkanı Yenal Senin toplantının ardından yaptığı açıklamada, Parti Meclisi’nin gerek üyelerden gerek toplumun her kesiminden gelen talepler doğrultusunda oy birliği ile Bağımsız aday Kudret Özersay’ı destekleme kararı aldıklarını açıkladı…

Senin, “Gerek vizyonu gerek Kıbrıs konusundaki duruşu, gerek dış politikadaki aktifliği gerekse de Türkiye ile ilişkiler ve diğer konular bağlamında da örtüştüğümüz ve aynı vizyonda olduğumuz bağımsız aday olan Özersay’a hem sahada hem de gönüllerde tam destek verdiğimizi beyan ediyoruz” dedi…

16/01/2020 22:55