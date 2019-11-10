Özersay’dan 10 Kasım mesajı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Özersay paylaşımında:

‘Kıbrıs Türk Halkının genlerine, seni ve düşüncelerini hiç silinmeyecek şekilde işlemeyi başaranlara selam olsun.

Başta laiklik olmak üzere çağdaş değerleri özümsemiş, başkaları tarafından yönetilmeyi kabul etmeyen, bağımsızlıktan taviz vermeyen senin gibi gerçek bir lider bu dünyaya bir daha zor gelir…

10 Kasımlarda ve tören alanlarında anılan bir isim değil, atacağımız her adımda bu yüzyılda bile hala ilkelerinle bize yol gösterensin, yüreğimizin derinlerindesin…

Saygıyla anıyoruz.’ dedi.

10/11/2019 10:29