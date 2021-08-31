Özersay'dan ABD'li Senatöre: Hayatının en büyük hayalkırıklığı olacak

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla, “en büyük hayalinin adadaki son Türk askerinin gittiğini görmek olduğunu” söyleyen ABD’li Senatör Menendez’e yanıt verdi. “Türk askeri varlığının caydırıcı etkisi nedeniyle barışın ve istikrarın güvencesi olduğunu” belirten Özersay, şu ifadeleri kullandı: “ABD’li Senatör Menendez en büyük hayalinin Ada’daki son Türk askerinin de gittiğini görmek olduğunu söylemiş. Kendisini temin ederim ki eğer gerçekten EN BÜYÜK HAYALİ buysa, bu konu hayatının EN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI olacak. Uluslararası politikadan birazcık anlayan herkes, Türkiye’nin ister kapsamlı bir çözüm çerçevesinde isterse çözümsüzlüğün devamı halinde olsun, burnunun dibindeki Kıbrıs adasında hem Anadolunun hem de Kıbrıs Türk Halkının güvenliğinden vazgeçmeyeceğini, bu bağlamdaki jeostratejik ve jeopolitik değerlendirmelerde Türk askerinin mevcudiyetinin yaşamsal bir önem taşıdığını ve bundan sonra da taşıyacağını görebilir. Ancak öyle anlaşılıyor ki sayın Menendez ABD’deki Yunan ve Kıbrıslı Rum seçmeninden ve lobi gruplarından oy devşirmek için hem bu gerçeği, hem de Türk askerinin varlığının CAYDIRICI ETKİSİNİN bölgede barışa ve istikrara hizmet ettiğini göremeyecek durumdadır. Kıbrıs adasına dönük ABD silah ambargosunun kaldırılmasında başı çeken Senatörden başka da bir şey beklenmezdi zaten.”

Bu habere tepkiniz:



31/08/2021 17:13