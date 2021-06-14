Özersay'dan Arıklı'ya sert eleştiri

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14/06/2021

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Özersay'dan Arıklı'ya sert eleştiri

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’yı Mağusa surlarına dikilen bayrağın indirilmesi hususunda yaptığı açıklamayı da eleştiren Özersay, tartışmanın bayrakla ilgisi olmadığını, amacın  gündem değiştirmek olduğunu savundu.

Arıklı’nın piyasayı ucuzlatamadığı için gündemi değiştirmeye çalıştığını ve çok da kötü bir dil kullandığını kaydeden Özersay, “Siz bakansınız, devleti temsil ediyorsunuz. Sizi devletin itibarını zedeleyecek tavırlardan kaçınamaya davet ederim. Biraz edep. Lütfen yapmamaya özen gösterin yaptıktan sonra özür dilemeye değil” ifadelerini kullandı.

Bakanlar Kurulu kararı ile satın alınıp dağıtılan hellimlerle ilgili “Halkın parası ile hellim satın aldınız, UBP olarak dağıttınız” iddiasını yineleyen Özersay, hellimlerin UBP örgütleri tarafından dağıtıldığını savunarak, konunun polislik olacağını belirtti.

14/06/2021 23:04
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TAGS: özersay, erhan arıklı
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