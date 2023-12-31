Özersay’dan Arıklı’ya sert sözler…

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Haber Kıbrıs’ın gündeme getirdiği izinlerle ilgili açıklama yaptı. Özersay, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’ya söz konusu izinlerle ilgili “Listede gelinler, damatlar ve hatta şu anda asker olan yeğenler de var mı?” diye sordu.

Özersay’ın açıklaması şöyle:

Gayrimeşru hükümetin Ulaştırma Bakanı Taksi ve Turistik taşıma izinlerini adil vermiş, hak edenlere vermiş. Soruyorum o zaman: Listede gelinler, damatlar ve hatta şu anda asker olan yeğenler de var mı? Basın parti örgüt başkanlarını, partilerden aday çıkan partililere verilen izinler yazıyor da asıl mesele hısım akrabalardır. YANDAŞ ve HISIM AKRABAYA KIYAK DÜZENİ’nden manzaralar…