Özersay’dan Atatürk Vurgusu

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Avustralya’da yaşayan tanınmış başarılı Kıbrıslı Türk Hüseyin Mustafa ile görüşmesi hakkında Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Özersay paylaştığı fotoğrafta Atatürk’e olan sevgisini dile getirdi. Özersay paylaşımında “Köyüm Alaminyo'da rahmetlik babamın çocukluk arkadaşıydı, yıllar önce Avustralya'ya göç etti ve hayatı tamamen değişti. Hüseyin Mustafa, (Huseyin Huss Mustafa Oam) yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türkler arasında kendisini kanıtlamış, başarılara imza atmış bir isim. Avustralya'da Commonwealth Bankasında en üst yönetici konumuna kadar yükselmiş. Şimdilerde Çokkültürlü Toplum Bankacılığı Genel Müdürü. Hala ülkesine hasret, özlemini çekiyor, geçen ziyaretime geldi, çok güzel bir sohbet oldu. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Fotoğraf çekelim dedi, Atatürk sevgimiz ortak olduğundan böyle bir sonuç ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.