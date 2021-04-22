Özersay’dan Başbakan Saner’e tepki!

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22/04/2021

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Özersay’dan Başbakan Saner’e tepki!

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Başbakan Ersan Saner’in komitelerdeki milletvekili sayılarının değiştirileceğine yönelik açıklamasına tepki gösterdi.

Özersay açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Başbakan komitedeki temsiliyet oranlarını değişecekmiş! Kendi imzanıza dahi saygınız yok mu sayın Saner? Eğer yoksa, söyleyin de bilelim, biz de ona göre davranalım! Meclis Danışma Kurulu’nda Ocak ayında OYBİRLİĞİ ile UBP, CTP ve HALKIN PARTİSİ’nin temsilcilerinin imzalarıyla komitelerdeki temsiliyet oranlarını belirledi. Dört ay önce konuştunuz, anlaştınız, kabul ettiniz ve İMZALADINIZ. Meclis Genel kurulundan da OYBİRLİĞİ ile geçti. Hatırlatayım, unutanlar için.

22/04/2021 11:43
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TAGS: ÖZERSAY, ERSAN SANER, MECLİS, KOMİTE
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