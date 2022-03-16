Özersay’dan Başbakana eleştiri!

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun pahalılığa karşı ekonomideki önerilerini ve teorilerini eleştirdi. Özersay "Bu yaratıcı ekonomik vizyon sayesinde bizi kimse tutamaz!!!" ifadelerini kullandı.

Özersay'ın açıklaması şöyle:

Başbakan pahalılığa karşı hepimizin yüreğine su serpen yeni bir ekonomik teori daha açıkladı: Ne dedi Faiz bey dün? “havalar ısınınca sebze ve meyve fiyatları düşecek”.

Pahalılığa karşı Faiz beyin bir başka teorisi daha vardı hatırlar mısınız? vatandaşa “pahalı olanı değil UCUZ OLANI SATIN ALIN” çağrısı da yapmıştı(28 Aralık 2021).

Bu yaratıcı ekonomik vizyon sayesinde bizi kimse tutamaz!!!

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16/03/2022 10:59