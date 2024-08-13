Özersay’dan Başsavcılığa: Bu Gecikmenin Sebebi Nedir? 

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay takip etmekte oldukları yolsuzluk dosyalarıyla ilgili olarak Polis Genel Müdürlüğü’nden aldıkları resmi yanıta göre rüşvet ve devletin zarara uğratılmasıyla bağlantılı bazı soruşturma dosyalarının polis tarafından tamamlanmış olmasına rağmen üç aydan uzun süredir Polisin Başsavcılığın görüşünü bekliyor olduğunu açıkladı. Özersay “yolsuzluğa karşı mücadelede belirli bir şikayetle ilgili olarak ortada bir suç unsuru olup olmadığı konusunda karar vermek bu kadar zor olmamalı ve bu kadar uzun zaman almamalı. Başsavcılığımızın bu kadar aydır Polise görüş vermiyor olmasının yani bu gecikmenin sebebi nedir? Eğer bu türden hukuki süreçler gecikirse kamuoyunun adaletin sağlanacağına olan inancı da zayıflar” ifadelerini kullandı. Bu tür süreçlerin sonucunda suç unsuru olup olmadığına daha hızlı karar verilebilmesi ve suç unsuru varsa konunun gecikmeksizin mahkemeye taşınmasının kamuoyunun da beklentisi olduğuna dikkat çeken Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay yolsuzluğa karşı mücadele konusunda polise yaptıkları tüm başvuruları yakından takip ettiklerini ve bu konularda kamuoyuna düzenli bilgilendirme yapmayı sürdüreceklerini vurguladı.



YOLSUZLUK VE RÜŞVET DOSYALARI TAKİBİMİZDEDİR



Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay Bilgi Edinme Hakkı Yasası’na göre bilgi edinme haklarını kullanarak Polis Genel Müdürlüğü’ne yapmış oldukları başvuruları sürekli takip ettiklerini ve herhangi bir yolsuzluk dosyasının kaybolmasına ya da halı altına süpürülmesine, tozlu raflarda kaybolmasına müsaade etmeyeceklerini vurguladı.



RÜŞVET VE KAMUNUN ZARARA UĞRATILDIĞI İDDİALARINI İÇEREN DOSYALAR



Halkın Partisi’nden yapılan açıklamada Polis Genel Müdürlüğü tarafından verilen yazılı yanıta göre 30 Nisan 2024 ile 7 Mayıs 2024 tarihlerinde polis tarafından soruşturmaları tamamlanarak Başsavcılığın görüşüne gönderilen ve bir tanesi Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu’nun rüşvet talep ettiği yönündeki iddiayı, bir diğeri ise Kooperatif Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ile ilgili olarak yasalara aykırı işlem yapılarak kamunun zarara uğratıldığı iddiasını içeren dosyalara Başsavcılık aradan geçen bu süreye rağmen henüz görüş vermedi.

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