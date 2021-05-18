Özersay'dan, bedelli askerlik ve geçiş kapısı açıklaması

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bedelli askerlik ve geçiş kapıları konusunda önemli adımların atıldığını kaydetti.

Özersay'ın paylaşımı şöyle:

Bugün Meclis’te yaklaşık olarak 13 saat cebelleştik ve evimize gece yarısı dönebildik. Önce OLUMLU iki unsuru paylaşayım:

1) ISRARLARIMIZ SONUÇ VERDİ: BEDELLİ ASKERLİKTE EKSİK KALAN ADIMLAR ATILIYOR: Bedelli askerlik hakkı kazanan gençlerimizin salgından kaynaklanan sorunlarını gidermek için haftalarca Halkın Partisi olarak bu hükümete dil döktüğümüzü; somut öneriler yaptığımızı hatırlayacaksınızdır. O kurduğumuz baskı ve yaptığımız yapıcı öneriler sonucunda iki ay kadar önce özellikle ülkede kalış sürelerinin uzatılması ve gençlerin bedelli haklarını yitirmemelerini sağlayacak değişiklikleri hükümete yaptırabilmiştik. O değişiklikler yetersizdi ve Meclis’te geçen yıl biz hükümetteyken yaptığımız gibi İLAVE kolaylıklar yapılmasını da çıkıp birkaç kez savunmuş, somut öneri yapmıştık. Bugün o ilave kolaylıklar da sonunda geldi. Geçen yıl bizim yaptığımız ve defa defa yapılmasını talep ettiğimiz gibi dört yıl yurt dışında çalışarak bedelli hakkı kazanma hususu dört yıldan üç yıla düşürülüyor; terhis belgesi almak için askerliği bitirdikten sonra 15 ay beklenmesine gere kalmayacak; çeşitli nedenlerle gecikme/erteleyememe noktalarında hak yitirilmemesi için af getiriliyor; bedelli askerlik ücretleri döviz yerine asgari ücretin katları üzerinden tanımlanıyor, bedelli askerliğin bedeli bir nebze hafifletilmeye çalışılıyor. BU tasarının ivediliğine muhalefet olarak destek verdik ve OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. Komitede ivedi olarak görüşülecek, bizlerin de desteğiyle kısa sürede yasalaşacağını düşünüyorum. Sonuç alıcı yapıcı bir muhalefet anlayışının sonuç verdiğini görmekten, gençlerimize kolaylıklar sağlanabilecek olmasından ötürü mutluyuz.

2) ISRARLARIMIZ SONUÇ VERİYOR: GEÇİŞ KAPILARININ GÜNÜ BİRLİK AÇILMASI YAKIN: Hatırlayacağınız üzere iki aydan uzun bir süredir hem Kıbrıs Rum tarafı hem de Kıbrıs Türk tarafı kapıların açılması için taahhüt versin diye bastırıyordu Halkın Partisi. Ardından günü birlik geçiş için somut bir de öneri yapmıştık hükümete. Bu günübirlik geçişleri açabilirsek hem çarşı esnafı, hem açık Pazar esnafı, hem benzin istasyonları hem de süpermarketler açısından, hele de döviz ile TL arasındaki makas bu kadar açıkken çok olumlu olur demekteydik. DİLİMİZDE TÜY BİTTİ. Konuyu takip ettik, Rum tarafının bu konuya sıcak baktığını ve bir neri yaptığını öğrendik, kamuoyu ile paylaştık ve hükümeti adım atmaya çağırdık. Bugün Meclis’te bu konuyu daha da detaylandırdık ve bilimsel verilere dayalı olarak bu kapıların günü birlik açılabileceğini ama bunun için HEMEN BEKLEMEDEN iki toplumlu sağlık teknik komitesi kanalıyla adım ataları gerektiğini bir daha anlattık. Hissiyatım odur ki Rum önerileri karşısından bizim önerdiğimizi hükümet Rum tarafına önerecek ve yakında bir uzlaşmaya varılacak, geçiş kapıları günü birlik açılabilecek. ISRARA devam, kapıların açılması YAKIN!

Peki ya OLUMSUZLUKLAR?

Hükümet Meclis’te son derece tahakkümcü, kendi tavrını empoze etmeye çalışan, HUKUK TANIMAYAN ve aslında kendi ettiği milletvekili yeminine sadık kalamayan bir görüntü çizdi bugün. Azınlık hükümeti olduğunun farkına varamayan bir Azınlık Hükümeti görüntüsü çizdi. Hayat Pahalılığını durdurma da dahil çeşitli konularda ciddi tartışmalar yaşadık, ama OLUMSUZLUKLARI ilerleyen saatlerde paylaşayım. Şimdilik herekese iyi geceler.

Biz yorulmayız, biz usanmayız, havlu atmayız, çünkü

#GailemizMemleketimiz

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18/05/2021 08:55