Özersay'dan Belediye reformu açıklaması

Belediyeler Reformu’na ilişkin değerlendirme yapan HP Genel Başkanı Kudret Özersay, reformun tüm siyasi partilerle Ad-Hoc Komitesinde görüşülmesi gerektiğini söyledi.

Açıklama şöyle:

Belediyeler konusunda sağlıklı bir reform ancak ORTAK AKIL ile, tüm siyasi partilerin katkı koymasıyla mümkündür. Çalışanların haklarının kırpılmayacağı, geriye götürülmeyeceği; birilerine yeni müşavir yaratır gibi kıyak çekilmeyeceği; tüm intibak, uyum çalışmalarının eksiksiz tamamlanacağı ve böylece birleşme ertesinde kaos yaşanmasının önleneceği, birleştirme kararlarının da objektif kriterlere göre verileceği bir reform çalışmasını TÜM SİYASİ PARTİLER BİRLİKTE ad hoc komitede yapmalıdır. Anlayış bu olduktan sonra seçimin ertelenmesi bile değerlendirilebilir. Böyle bir dönemde TOPLUMSAL VE SİYASAL BİR KONSENSUS ülke olarak en fazla ihtiyaç duyduğumuz şeydir. Anlayış bu olacaksa biz YAPICI davranmaya hazırız.

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23/03/2022 19:38