Özersay’dan Cenevre yorumu

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Cenevre’de gerçekleşmekte olan 5+BM gayrıresmi Kıbrıs toplantısı hakkında görüşlerini paylaştı.

Özersay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, çözüme giden yolun ‘üçüncü yol’ olduğunu savunarak, “Son dört yıldır Kıbrıs'taki şartlar uygun olmadığı için paylaşmaya dayalı bir ortaklık yerine alternatif bir çözüm modeli olarak işbirliğine dayalı çözüm modeli düşüncemizi Üçüncü Yol olarak anlatıyoruz ve bu kamu oyunda da biliniyor” dedi. Özersay, yaptığı paylaşımda Ersin Tatar ve heyetinin sunmuş olduğu altı maddelik öneriye de değinerek, “altı maddelik öneri konusunda bu aşamada bir yorum yapmak, olumlu yahut olumsuz bir şey söyleyerek zarar vermek istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Özersay’ın paylaşımı şöyle:

Son dört yıldır Kıbrıs'taki şartlar uygun olmadığı için paylaşmaya dayalı bir ortaklık yerine alternatif bir çözüm modeli olarak işbirliğine dayalı çözüm modeli düşüncemizi Üçüncü Yol olarak anlatıyoruz ve bu kamu oyunda da biliniyor. Cenevre'de Kıbrıs Türk tarafının bugün sunduğu söylenen altı maddelik önerisi konusunda bu aşamada bir yorum yapmak, olumlu yahut olumsuz bir şey söyleyerek zarar vermek istemiyorum. Sonuçta süreç devam ediyor, bu konuya Kıbrıs Rum tarafının ve diğer ilgili aktörlerin ne tepki vereceğini önce bir görmek gerekiyor. Yarından itibaren değerlendirmemizi her yönüyle paylaşacağız.

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28/04/2021 22:15