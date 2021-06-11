Özersay’dan Cumhurbaşkanı Tatar’ın yeni sarayına eleştiri

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11/06/2021

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Özersay’dan Cumhurbaşkanı Tatar’ın yeni sarayına eleştiri

Halkın partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yapmayı planladığı Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı eleştirerek  “Ayranı yok içmeye ama saray yapıyor” yorumunda bulundu.

Özersay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda özel sektörün borç batağında olduğunu belirterek “ve bu hükümet 14 MİLYONA Cumhurbaşkanına SARAY YAPIYOR, bugün araziyi belirlemiş duyurmuş. Maşallah.” İfadelerini kullandı.

Özersay’ın yaptığı paylaşım şu şekilde:

“AYRANI YOK İÇMEYE AMA SARAY YAPIYOR”

Özel sektör borç batağında aldığı krediyi nasıl geri ödeyeceğinin gailesinde, esnaf sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarını bile ödeyemez durumda ve bu hükümet 14 MİLYONA Cumhurbaşkanına SARAY YAPIYOR, bugün araziyi belirlemiş duyurmuş. Maşallah. Asıl “ayranı yok içmeye...” durumu!

El insaf be arkadaş!!!

11/06/2021 21:02
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TAGS: kudret özersay, eleştiri, haberkibris
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