Özersay’dan, Derya’nın ‘başbakan ve yardımcısını bypass ettiği’ iddiası konusunda net duruş

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, kürtaj ile ilgili düzenleme ve vicdani ret konusundaki yasa tasarısı noktasında BRT’de Pembe Paşaoğluları’nın sorularını yanıtladı. Özersay’a CTP milletvekili ve ilgili komite başkanı Doğuş Derya’nın başbakan ve yardımcısının haberi ve riadesi olmadan her iki düzenlemeyi diğer yasaların önüne çekmesi konusunda sorulan soruya şu cevabı verdi: “Yasaların komitelerden geçebilmesi veya komiteden geçen yasaların hayata geçmesi için hükümet içerisinde ortak duruş olması gerekir. Kürtajın süresinin uzatılması değil sadece konu. Orada bazı değişiklikler var, biz bunların da hayata geçmesini istiyoruz. Kürtaj ile ilgili bizim hassasiyet gösterdiğimiz şeyler var. bir tarafta insan hakları boyutu varken diğer tarafta ülke koşulları var. Başka ülkelerden gelecek insanların burada kürtaj ticaretini hayata geçirmesi noktasında karşı duruşumuz var. Sadece hafta değişikliği yapmak sorunlar çözmeyebilir. Ahlaki bir noktadan bakmak bu çağda çok doğru değil diye düşünüyoruz. Tabipler Birliği’nin 10 haftada kalabilir diye bir görüşü var. bütün bunları değerlendireceğiz.”