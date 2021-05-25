Özersay’dan dikkat çeken iddia

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, aldıkları bir duyuma göre, 'Kutlu Adalı cinayeti' dosyasının ortada olmadığını söyledi.

Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kutlu Ada cinayeti dosyasının ortada olmadığı yönünde bir duyum aldıklarını açıkladı.

"Polis dosyası kayıp" diyen Özersay, aldığı duyumun doğru olduğuna inanmak istemediğini söyledi.

Özersay'ın açıklaması şöyle:

"Az önce bize ulaşan bir duyuma göre Kutlu Adalı cinayeti dosyası ortada yok, 1990'larda hazırlanan polis dosyası kayıp! Bunun doğru olduğuna inanmak istemiyorum!"

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25/05/2021 22:08