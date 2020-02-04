Özersay’dan herkesin Güney’e geçebilmesi için önemli hamle

Dışişleri Bakanı ve cumhurbaşkanı adayı Kudret Ösersay, seçim manifestosunu kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Özersay, manifestosunda Kapalı Maraş için önemli bir hamle sözü verdi.

Özersay’ın manifestosunda dikkat çeken bir başka nokta ise Güney’e geçişler konusu oldu.

Özersay, tüm KKTC vatandaşlarının Güney Kıbrıs’a geçebilmesi için inisiyatif alma ve bu konuda etkin şekilde mücadele etme sözü verdi.

İşte Özersay’ın manifestosundan bazı başlıklar

04/02/2020 23:42