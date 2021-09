Özersay'dan hükümete asgari ücret çağrısı

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay yaptığı açıklamada Hükümeti bir an önce asgari ücreti belirlemeye davet ederek “binlerce özel sektör çalışanı mağdurdur, sıkıntıdadır. Artık daha fazla oyalanmayın, asgari ücretin belirlenmesi için gereken adımı atın. Bu insanların maaşı erdi, alım gücü yok oldu. Yetersiz de olsa bu asgari ücret artışı bu insanlar için çok önemlidir, daha fazla geciktirmeyin” dedi. Halkın Partisi’nin de hükümette olduğu dönemde salgın nedeniyle zora giren işverene verilen sigorta prim desteğinin devam ettirilmesinin gerekli olduğunu, Hükümetin bir an önce bunun devamı yönünde karar alarak asgari ücretin de belirlenmesini sağlaması gerektiğini vurgulayan HP lideri Kudret Özersay “hangi sektörler bu prim desteğinden yararlanacaksa bir an önce oturup bunu belirlemek ve asgari ücretin de önünü açmak gerekir, haftalardır sektör belirlenecek denilerek sürecin uzatılması özel sektör çalışanına haksızlıktır. Maalesef Hükümetin önceliği kurultayı ve koltuklarıdır” dedi. Özersay “asgari ücret artışıyla hükümet olarak pek de ilgilenmiyor olmanızın sebebi bu insanların büyük bir bölümünün vatandaş olmaması yani seçmen olup size oy verecek olmamaları mıdır?” diye de sordu.

“SİZİN İÇİN ÖNCELİK KURULTAYINIZ VE KOLTUKLARINIZ”

Asgari ücret artışına dair bir eleştiri yapmadığına dikkat çeken Özersay “popülist bir yaklaşımla çıkıp asgari ücret artışının yetersizliğinden dem vurabilirdik ama yapmıyoruz çünkü samimi olmak gerekirse bizim dönemimizde de asgari ücret artışı yetersiz kalmıştır, bu ülkenin gerçekleriyle ilgili bir şeydir. Ama asgari ücret artışını zamanında belirlemez ve bu insanlara vermezseniz zaten var olan mağduriyeti iki kat artırmış olursunuz” dedi. Özersay koalisyonun büyük ortağı UBP’nin bugünkü yöneticilerinin önceliğinin kurultayları ve koltukları olduğunu, bunun için asgari ücret artışını ağırdan aldıklarını da vurguladı. Özersay açıklamasında “Yoksa asgari ücretle çalışanların büyük bölümü zaten vatandaş değil, yani seçmen değil ve oyu yok diye mi ağırdan alıyorsunuz? “ ifadelerini kullandı.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay tarafından yapılan açıklama şöyle:

Dün bir işyerine gittim, orada çalışan genç, biraz çekingen bir biçimde “sizden bir şey rica edebilir miyim? Bizim de sesimiz olur musunuz? Asgari ücret halen belirlenmedi, her şeye zam geldi ama bizim maaşımız aynı kaldı, bu haksızlık değil mi?” diye sordu. Yarım saat sonra süpermarkete gittim orada çalışanlardan da aynı yönde şikayetler dinledim.

Asgari ücrete en son Şubat ayında artış geldi ve zaten yetersiz olan bu artış da geçen süre zarfında her şeye gelen ZAMLARLA ERİYİP GİTTİ. Kamu çalışanları özel sektöre göre nispeten daha iyi olan maaşını hayat pahalılığı artışıyla birlikte almaya başladı ama özel sektör çalışanı maalesef hala artış almadan geçinmeye, yaşamaya çalışıyor. Şikayet ettiğim asgari ücretteki artış miktarının yetersizliği değil, bizim dönemimizde de artışın hep yetersiz olduğunu biliyorum ama bu artışı gecikmeksizin, ZAMANINDA VERMEK önemlidir, sizin için önemli değilse bu insanlar için önemlidir!

İşçi ile işveren asgari ücret artış miktarında anlaştı ama Hükümet kanadı hala OYALIYOR, AĞIRDAN ALIYOR. Bu uzlaşının yürürlüğe girebilmesi için, Hükümette olduğumuz dönemde işverene verdiğimiz sosyal sigorta prim desteğinin devamı gerekiyor. UBP-DP-YDP hükümeti önce bu prim desteğini keseceğini, durduracağını açıkladı. Ardından bunun yanlış olduğunu görerek ya da gelen tepkilerden ve kurultay kaygısından ötürü geri adım attı ve prim desteğini KISMİ olarak devam ettirebileceği sinyalini verdi. Haftalardır hangi sektöre prim desteği verilecek, hangi sektöre prim desteği verilmeyecek bunu bir türlü belirleyip sonuçlandıramadılar.

Oysa bu prim desteği konusu bağlandığı anda asgari ücret artışı da yürürlüğe girmiş olacak. Bu insanların çektiği eziyet de bir nebze azalacak. YETER ARTIK OYALADIĞINIZ! Yoksa asgari ücretle çalışanların büyük bölümü zaten vatandaş değil, yani seçmen değil ve oyu yok diye mi ağırdan alıyorsunuz?

05/09/2021 14:13