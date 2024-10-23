Özersay’dan hükümete eleştiri…

ads ads ads ads
23/10/2024

ads
Özersay’dan hükümete eleştiri…

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Meclis Başkanlığı seçimlerinin şaibeli olduğunu vurgulayarak, Ziya Öztürkler'in Meclis Başkanı olarak ilan edilmesini eleştirdi.

Özersay, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) geçersiz oylar konusunda şerh koyduğunu hatırlattı.

Özersay’ı n açıklaması şöyle:

Yangından mal kaçırıyorlar! ŞAİBELİ SEÇİM resmi gazetede yayınladı ve Ziya bey Meclis Başkanı ilan edildi!!! CTP şerh koymuştu hani? Geçersiz oylar konusu Divan’da değerlendirilecekti hani?

23/10/2024 19:30
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Özersay’dan hükümete eleştiri…
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.