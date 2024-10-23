Özersay’dan hükümete eleştiri…
23/10/2024
Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Meclis Başkanlığı seçimlerinin şaibeli olduğunu vurgulayarak, Ziya Öztürkler'in Meclis Başkanı olarak ilan edilmesini eleştirdi.
Özersay, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) geçersiz oylar konusunda şerh koyduğunu hatırlattı.
Özersay’ı n açıklaması şöyle:
Yangından mal kaçırıyorlar! ŞAİBELİ SEÇİM resmi gazetede yayınladı ve Ziya bey Meclis Başkanı ilan edildi!!! CTP şerh koymuştu hani? Geçersiz oylar konusu Divan’da değerlendirilecekti hani?23/10/2024 19:30