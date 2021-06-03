Özersay'dan Hükümete 'Tedbirli Olun' Çağrısı

Özersay, Döviz ile Türk Lirası arasındaki fark nedeniyle sınır kapılarında izdiham yaşana bileceğini söyleyerek hükümete tedbirli olun çağrısı yaptı

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03/06/2021

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Özersay'dan Hükümete 'Tedbirli Olun' Çağrısı

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, yarın açılacak olan sınır kapılarında Döviz ile Türk Lirası arasındaki fark nedeniyle izdiham yaşanabileceğine dikkat çekti. Kudret Özersay, hükümeti özellikle bazı kapılarda personel sayısını takviye etmesi ve hazırlıklı olması gerektiği çağrısında bulundu. 

Özersay'ın açıklamasının tamamı şöyle:

Döviz ile Türk Lirası arasındaki fark nedeniyle yarın açılacak olan geçiş kapılarında izdiham yaşanabilir, böyle bir ihtimal var. Bu nedenle hükümetin özellikle bazı kapılarda personel sayısını takviye etmesi ve hazırlıklı olması gerekir. Hükümete Muhaceret, sağlık ve gümrük açısından özellikle ilk günlerde personel açısından tedbirli olma çağrısı yapıyorum.

03/06/2021 11:46
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