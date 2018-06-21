Özersay’dan Kapalı Maraş’a ziyaret

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Kapalı Maraş’a bir inceleme ziyaretinde bulundu.

Özersay’a ziyaretinde Dışişleri Bakanlığı’na son dönemde göreve başlayan yeni diplomatlar ve Dışişleri Bakanlığı üst düzey bürokratları da eşlik etti.

Kapalı Maraş’a gerçekleştirilen inceleme ziyaretinin ardından Bakan ve heyetine askeri makamlar tarafından brifing verildi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay ve Bakanlık personeli ziyaret kapsamında çalışmaları süren Derinya kapısında da incelemelerde bulundu.

Kapının açılmasına yönelik çalışmalar hakkında yerinde bilgi alan Özersay, Hükümetin gerekli çalışmaların yapılmasına yönelik olarak bugün ihaleye çıktığını ve mümkün olan en kısa zamanda hem Derinya hem de Aplıç kapılarının açılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

“Yerleşmiş Kalıpların Dışında Düşünebilmeliyiz”

Bakan Özersay “geçiş kapılarının açılmasının özellikle ekonomik canlılık açısından hem Mağusa esnafı hem de Lefke esnafı için önemini dikkate alarak hareket ediyoruz. Bu durum güneyde bu ekonomik canlılıktan yararlanacak Kıbrıslı Rumlar için de geçerlidir. Artık sadece kapı açılması bağlamında değil yıllardır statükonun parçası haline gelmiş birtakım sorunların çözülmesinde yerleşmiş kalıpların dışında düşünmenin de gerekli olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.