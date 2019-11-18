Özersay'dan Kenter İçin Taziye Mesajı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türk tiyatro dünyasının usta ismi Yıldız Kenter'in ölümü nedeniyle taziye mesajı yayınladı.

Özersay, paylaşımnda, "Türk tiyatrosu bir duayenini daha kaybetti maalesef, yeteneği ve duruşuyla herkesin saygısını kazanmış olan Yıldız Kenter büyük bir kayıp oldu...Tiyatronun başı sağolsun, bu güzel insan ışıklar içinde uyusun" ifadesini kullandı.

18/11/2019 10:09