Özersay'dan Kıbrıs Sorunu Açıklaması!

Kıbrıs sorunu konusunda açıklamalarda bulunan Özersay, “50 yıllık müzakeredeki başarısızlığın arkasında başka faktörler yanında özellikle bu yatmaktadır. Bu gerçeği görüp söylemek yetmez, cesaret gösterip buna uygun bir tutum geliştirmek de gerekir” dedi.

Özersay şöyle devam etti:

“Özetle bir ortaklık kurulması yönünde yeni bir müzakere süreci olacaksa ve bunun başarılı olması isteniyorsa seçenekler bellidir. Ya Kıbrıs Rum tarafında yönetimi ve zenginliği paylaşmaya dönük bir değişim olacak ve bununla birlikte bir federasyon müzakeresi ucu açık olmayan bir şekilde yürütülecek. Veya federasyon dışında, yani yönetimi ve zenginliği bir ortaklık içerisinde paylaşmayı gerektirmeyen bir modeli, daha ziyade işbirliğine dayalı bir çözüm modeli için yine ucu açık olmayacak şekilde müzakere edilecek. Ben Rum tarafında paylaşmaya dönük bir değişim görmüyorum.

“Rum tarafının paylaşmayı reddeden zihniyeti değişmedikçe federal temelde müzakerede ısrarcı olmak bizi yine statükonun devamına ve yeni hayal kırıklıklarına taşıyacaktır. Hem ‘paylaşmaya hazır değiller’ deyip hem de ‘paylaşmaya dayanan federal çözüm’ müzakeresinde ısrar etmek şahsen bana kendi içinde tutarlı bir yaklaşım gibi gelmiyor.”

Özersay, şunları ifade etti:

“Federasyon paylaşmaya dayalı bir anlayışı, bir zihniyeti gerekli kılar. Eğer bu yoksa ve bunun olmadığını artık herkes kabul ediyorsa, buna rağmen yine de ‘federasyon temelinde müzakereye devam edelim’ demek statükonun devamı demektir, kısır döngü ile halkın umutlarını yeniden bir hayal kırıklığına dönüştürmek riski içerir.”