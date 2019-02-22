Özersay’dan ‘konsensüs açıklamalarına’ cevap!

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs’ın geleceği ile ilgili neyin nasıl olmayacağının ortada olduğunu ifade ederek hükümet olarak Kıbrıs konusunda konsensüslerinin olmadığını belirtti.

Bu noktanın hükümetin programında da yazdığını ifade ederek hükümetin ortak tavır gösterdiği noktanın belli olduğunu kaydeden Özersay, “Uluslararası platformda Kıbrıslı Türklerin anlatılması ve bunun gibi konularda bir ortak tavır vardır. KKTC’nin insan hakları bağlamında karşı karşıya kaldığı eleştirilerin karşılanması ve yanıtlanması noktasında ortak tavrımız vardır. Tüm bunlar bizim Kıbrıs Türk tarafı ve hükümeti olarak dış politikamızı yansıtan şeylerdir” dedi.

Özersay, çözüm şeklinin nasıl olduğu konusunda hükümetin uzlaşmasının mevcut olmadığını söyleyerek, “Toplumun 2004 yılında çözümden yana ortaya koyduğu tutum ve pozisyonlar, mülkiyette neden bazı şeylerin bizi kaygılandırdığı konusunda görüş birlikleri oluştu” dedi.

Bunun dışında kalan sadece çözümün ne şekilde olamayacağı konusunda farklılaşan görüşlerin olduğunu kaydeden Özersay, “aslında özellikle bundan sonrasını yani ne mümkündür ne değildir bize geçen süre bunu göstermiştir. Bence BM’nin bu bir değerlendirme dönemidir diyerek açtığı bir pencere var. Bu dönem içerisinde sadece iki taraf bir araya gelerek neler yapılabileceğini konuşmalıyız demek yetersizdir. Bir fırsat penceresi açılmıştır. KKTC’nin farklı çözüm modelleri olabilir mi veya ne olabilir diye tartışılıyor olması bence sağlıklıdır. Konuyu kişiselleştirmeden, konuya dair pozisyonu bulmak gerekir” ifadelerini kullandı.

Özersay, şahsıyla ilgili bilinçli bir şekilde bir ön yargı oluşturulmaya çalışıldığını kaydederek “Biraz olsun Kıbrıs sorunu ile ilgili ilk konuşmaya başladığım döneme bakıldığında bu ön yargı dağılır. Türkiye’nin bir çok duruşu Kıbrıslı Türklerle ortak şekilde şekillendirilmiştir. Önümüzdeki dönemde ‘bu adanın geleceğinde ne mümkündür veya ne değildir’ görüşümüzü ortaya koyduğumuzda acaba bunun kimin söylediği için bizim tarafımızdan dillendirildiğini düşünmek sığ bir düşüncedir. Ben bazı şeyleri 15 yıldır söylüyorum, bunu sanki de yeni söylediğim bir şeymiş gibi bazı çevreler tarafından dillendirilmesi ve seçimlere yönelik bir şey olduğunu söylemek ucuz siyasettir.”

Özersay bu türden açıklamaları yapanların korkuyor olabileceklerini veya 50 yıldır ellerinde tuttukları oyuncağın ellerinden alınıyor olabileceğini söyledi.

Özersay, “Benim gördüğüm kadarıyla birileri bilinçli şekilde Cumhurbaşkanlığı seçim tartışmalarını öne aldı. Hükümetin konsantrasyonu bu konularla bozulmaya çalışılıyor” ifadelerini kullandı.