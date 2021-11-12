Özersay’dan Maliye Bakanlığı’na çağrı: Daha ne duruyorsunuz!

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, casinolarda dudak uçuklatan rakamlar harcayan KKTC vatandaşı tanınmış isimlerin, iş insanlarının bilgileri ortaya saçıldığını söyleyerek Maliye Bakanlığı’nı harekete geçmeye çağırdı.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Özersay, “Maliye Bakanlığı yetkilileri bu isimlerin son yıllarda ne kadar vergi verdiklerine bir bakar mı? Beyan ettikleri gelirleri ile ülkemizde vatandaşların girişleri 'yasak' olan casinolarda yaptıkları harcamaları karşılaştırıp harekete geçer mi? Maliye Bakanlığına çağrı yapıyorum, ‘Daha ne duruyorsunuz?’” ifadesini kullandı.



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12/11/2021 09:43