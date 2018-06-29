Özersay’dan Meclis açıklaması

Halkın Partisi Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, meclisin yaz tatili süresince de toplanabileceği yönünde dün paylaştığı görüşlerine bugün de devam etti.

Başsavcılığın konu hakkında 2014’te vermiş olduğu bir görüşü hatırlatan Özersay, “Sanırım artık başka da bir şey söylemeye gerek yok” dedi.

Özersay, Başsavcılığın Eylül 2014 tarihli bir görüşünü sosyal medyadan paylaştı.

Kudret Özersay, “ KKTC Başsavcılığı Eylül 2014’te verdiği görüşte açıkça Meclis’in TATİL döneminde de olağanüstü toplanabileceğini belirtmiştir. İfade aynen şöyledir:

“Cumhuriyet Meclisi içtüzüğünün 60. maddesi ise “olağanüstü toplantı çağrıları” yan başlığını taşımakta olup, bu maddede yer alan kurallara uygun olarak Genel Kurul çalışmalarının meclis tatili esnasında sürdürülmesinin hukuken mümkün olduğu kanaatinde olduğumu belirtir, saygılar sunarım.Sanırım artık başka da bir şey söylemeye gerek yok” diye yazdı

BRT/