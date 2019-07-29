Özersay’dan Miçotakis’e sert yanıt!

Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in Maraş konusundaki açıklamasını değerlendirdi.

Özersay şöyle konuştu: Kapalı Maraş ile ilgili olarak eğer kapsamlı çözüm bağlamında önlerine gelen fırsatları değerlendirmiş olsalardı bugün Kapalı Maraş diye bir konu olmayacaktı.

Eğer Kapalı Maraş konusunda Güven Yaratıcı Önlemler noktasında gerekli adımları atsalardı böyle bir sorun olmayacaktı.

Oranın yani kapalı Maraş’ın eski sakinleri tabii ki paydaştırlar ancak Kıbrıslı Rum siyasi liderliğinin de hele hele Yunanistan’ın da kapalı Maraş’a dair söz söyleme hakkı bu şartlarda ve tüm bu yaşananlar ertesinde mevcut değildir. Önce de açıklamıştım bizim için Kapalı Maraş ile ilgili olarak muhatap değildirler.

Bunların hiç birini yapmazken bugün Kapalı Maraş ile ilgili hiç bir şekilde söz söyleme hakları yoktur.