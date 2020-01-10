Özersay’dan “reklam” iddialarına yanıt…

Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay bazı basın yayın organlarında “İstanbul Havalimanı’nda Özersay reklamı” diye servis edilen haber ile ilgili açıklama yaptı. Özersay, yapılanın reklam olmadığına dikkat çekerek haber panosunda yayınlandığını vurguladı. Özersay bilgi kirliliğinin demokratik seçim sürecine bir faydası olmayacağına dikkat çekti.

Özersay’ın paylaşımı şöyle:

Dün adaylık açıklamamda şöyle demiştim: “...Adayların birbirini kötülediği ya da KARALADIĞI değil, kendi yapabileceklerini halka anlatacağı bir süreç olması gerektiğine inanıyorum ve bu yaklaşımla hareket edeceğim”.

Bugün İstanbul Havalimanında bir HABER PANOSUNDA aday olduğuma dair dönem bir HABER’in REKLAM olarak gösterilmesi kamuoyunu yanıltmaktır. Bilgi kirliliğinin demokratik seçim sürecine bir faydası olmaz.

Ben yine de önümüzdeki süreçte bunu yapmayacağım çünkü halkın iradesinin algı operasyonlarının kurbanı olmadan sandığa doğru yansımasını önemsiyorum.

10/01/2020 21:44