Özersay’dan Saner’e sert eleştiri…

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Başbakan Ersan Saner’in meclisteki komitelerde muhalefeti devre dışı bırakacak bir başvuru yaptığına dikkat çekerek “Ersan bey demokrasiyi ayaklar altına alacak bir adım attı” dedi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Özersay, Başbakan Saner’in azınlık hükümetin başbakanı olduğunu hatırlatarak “Güç zehirlenmesi diye bir laf vardır, bizde olansa olmayan gücün zehirlediği bir hükümet” ifadelerini kullandı.

Özersay, bu tip girişimlere izin vermeyeceklerini ekledi.

Kudret Özersay’ın açıklaması şöyle:

Ersan bey demokrasiyi ayaklar altına alacak bir adım attı bugün, Meclis’teki komitelerde muhalefeti devre dışı bırakacak şekilde temsil sayılarını değiştirme girişimi başlattı yaptığı bir başvuruyla.

Azınlık hükümeti Başbakanı olduğunu unutuyor Ersan bey. Neden mi? Belli ki kendisinden istenen tüm yasaları ve antlaşmaları muhalefete “takılmadan”, muhalefeti “takmadan” geçirmek istiyor. Parlamenter sistemde azınlık hükümeti olmanın anlamını dahi bilmiyor, muhalefetle uzlaşarak ülkeyi yönetmek zorunda olduklarını görmüyor, görmek istemiyorlar.

Güç zehirlenmesi diye bir laf vardır, bizde olansa olmayan gücün zehirlediği bir hükümet. Siyaseten ülkeyi gerim gerim germeye çalışıyorlar, Halka huzur vermemek için ellerinden geleni yapıyorlar.

Biz buna geçit vermeyiz, vermeyeceğiz.

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11/06/2021 19:24