Özersay'dan Şehir Planlama Dairesi Müdürü'ne tepki

Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan'ın İşinsanı Mete Boyacı'ya yönelik sözlerine bir tepki de Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'dan geldi

İçişeri Bakanı Ayşegül Baybars'ın açıklamasını sosyal medyadan paylaşan Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'a ilginç bir yorum geldi...

“Müdürün bir iş insanına yaptığı söylemi onaylıyorsunuz anlaşılan” diye yazılan bir yoruma cevap veren Özersay, İlgisi yok, bunu nerden çıkardınız? O yaklaşımı ve üslubu hiçbir şekilde tasvip etmiyorum. Sayın Bakan gerekli değerlendirmeyi yapacaktır” ifadalerini kullandı