Özersay'dan sondaj açıklaması! 'Fiilen sahadayız'

Özersay, “ Bu, Fiiliyatta bir oyunun kurallarının değiştirilmesi gibi algılanması gerekir, Bir paradigma değişikliği gibi algılanması gerekir. Eskiden Kıbrıs Rum tarafı bir şeyler yapardı biz sadece protesto ederdik. Fiili durum hep bizim aleyhimize gelişmekteydi. Şimdi bu gelişmeyle birlikte TC’nin aldığı sondaj gemisi ve bir süre sonra devreye girecek sondaj gemisi ile artık haklarımızı bizzat tesis eder konuma geliyoruz. Fiilen sahada var olabileceğimiz bir imkan kapasitesi ortaya çıkıyor” dedi.

Özersay, “ Geçmişte maalesef bu bizim aleyhimize olacak şekilde istismar edildi. Hatta 2015 yılında iki taraf karşılıklı olarak müzakereler var diye bu çalışmaları askıya alma kararı almışlardı. Uzlaşının ertesinde Kıbrıs Rum Tarafı bu çalışmalarına devam etti. Kıbrıs Türk Tarafı, Türkiye Cumhuriyeti ile bu çalışmaları bir nevi askıya almıştı. Biz bundan sonra müzakereleri gerekçe göstererek kimsenin çalışmalarımızı durdurmasına izin verecek değiliz” diye konuştu.