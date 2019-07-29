Özersay’dan Telekomünikasyon Açıklaması

Bakanlar Kurulu bugün yaptığı toplantıda, telekomünikasyon alanında yap- işlet- devret modelinin hayata geçirilmesi yönünde karar alındı.

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu üyelerine bu yönde bilgilendirme yapıldığının altını çizerek, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı'nın ortak bir çalışma yürütmek için görevlendirildiğini söyledi.

Özersay açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Toplantının büyük kısmı Telekomünikasyon konusunda bakanlık müsteşarı ve daire müdürü bir sunum yaptı. Dairenin dönüştürülmesi ile ilgili bir grup oluşturuldu. Bu süreç daha da ileriye taşınacaktır. Bu konuda bir birim oluşturduk.