Özersay'dan tüp gaz zammına tepki!

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, tüp gaza yapılan zammı eleştirdi. Özersay "Önceki indirimle övünmek için bir harman yer isteyenlere bugün Meclis’te bir soralım bakalım ne diyecekler" ifadelerini kullandı.

Özersay'ın açıklaması şöyle:

Beş ay önce tüp gaza 5 tl indirim, beş ay sonra 5 tl BİNDİRİM, yani zam. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Önceki indirimle övünmek için bir harman yer isteyenlere bugün Meclis’te bir soralım bakalım ne diyecekler...

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27/05/2021 11:48