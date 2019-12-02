Özersay'dan 'Yeşil Hat' Açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Güney Kıbrıs ile KKTC arasında yapılan geçişlerde yaşanabilecek olası sıkıntılarla ilgili konunun takipçisi olduklarını söyledi.

Yeşil Hat Tüzüğü’nün aynen durduğunu fakat yorumlamayla ilgili bir çeşit düzenlemeye gidileceği konusunda adımlar atılacağı yönünde duyumlar aldıklarını dile getiren Özersay, BM ile temaslarda bulunduklarını söyledi.

Düşmanca bir tavır içerisinde olmamaya çalıştıklarını dile getiren Özersay, şu ana kadar ortaya koydukları gerekçenin, yasadışı göç olduğunu ve mültecilerle ilgili önlem alınmasına yönelik çalışmalara katkı koyabileceklerini ancak ekonomiye yönelik ise bu konuda da gerekli tedbirlerin alınacağını belirtti.

Brexit’in etkisinin nasıl olacağı konusunda belirsizliğin korunduğunu dile getiren Özersay, burada yaşayan Birleşik Krallık vatandaşlarının da bazı sorunlar yaşayacağını kaydetti.

02/12/2019 16:04