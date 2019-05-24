Özersay:Doğu Akdeniz’deki oldubittilere izin vermeyeceğiz

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Fransa’ya askeri üs imkanı sağlaması, İngiltere’nin F-35’leri Kıbrıs’a indirmesi ve İsrail’in Rumlarla özel tatbikatlar yapması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Güney Kıbrıs’ta atılan adımları yakından takip ettiklerini belirten Özersay, Rumların tek yanlı bazı adımlar atarak, geleceğe dönük olarak bir oldu bitti yaratmaya çalıştıklarını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Özersay şunları kaydetti:

“Çok net söylüyorum; KKTC devleti ve Türkiye Cumhuriyeti devleti, Doğu Akdeniz bölgesinde hem doğal kaynaklar, hem de güvenlik ve askeri denge bağlamında bir oldubittiye izin vermeyecektir. Neler oluyor? Bir şey mi kaçırıyoruz diye kimse endişe etmesin. Zaten Ada’da farklı bir denge var. O dengenin bozulma noktasında biz de gerekli adımları atarız.

Türkiye Cumhuriyeti ile askeri ve güvenlik bağlamında daha yakın işbirliğine gideriz ve bu işi dengeleriz. Doğalgaz konusunda uluslararası alanda çalışmalarımız devam ediyor. ABD’de bu konuda temsilcilerimiz görüşmeler yaptı. Kıbrıs Türk halkının haklarını kimseye yedirmeyiz. Bu bağlamda Türkiye ile de tam bir işbirliği içerisindeyiz.”

Kıbrıs konusuna da değinen Özersay, Kıbrıs’ta yarım asırdır süren federal çözüm modelinin gerçekçiliğini yitirdiğini ve yeni modellerin tartışılması gerektiğini yineledi.

Özersay, “İki toplumlu iki bölgeli federal ortaklık denen şeyin aslında gerçekleştirilebilir erişilebilir olmadığı tartışılıp her yönüyle tüketildiği, her türlü müzakere tekniğinin denenmesine rağmen bir sonuç alınamadığı, dolayısıyla iki toplum da federasyondan farklı şey anladığı için federal ortaklığın gerçekçi bir çözüm olmadığı gerçeği ile karşı karşıyayız. Bunu dile getirme cesareti gösteren iki siyasi parti bir koalisyon ortaklığı kurdu” dedi.

(BRT)