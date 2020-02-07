Özersay'ın açıklamaları Rum basınında

Özersay’ın Cumhurbaşkanlığı’na seçilmesi durumunda kapalı Maraş’ın açılmasını başaracağına ilişkin açıklaması Rum basınında yer aldı.

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07/02/2020

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Özersay'ın açıklamaları Rum basınında

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın katıldığı bir televizyon programında, Cumhurbaşkanlığı’na seçilmesi durumunda kapalı Maraş’ın açılmasını başaracağına ilişkin açıklaması Rum basınında yer aldı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın açıklaması Alithia gazetesinde “Kudret Özersay Seçilmesi Durumunda Maraş’ın Açılmasını Başaracağını Söylüyor”; Fileleftheros gazetesine “Özersay: Maraş’ın Açılması Teori Değil”; Haravgi gazetesinde ise “Özersay: Maraş’ın Kıbrıs Türk İdaresi Altında Açılması” şeklinde yer aldı.

07/02/2020 11:57
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TAGS: Özersay’ın, haber, kıbrıs, açıklamaları, Rum, basınında
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