Özersay'ın gözlerini dolduran an...

Global TV kanalında Kıbrıs kökenli Gazeteci Saynur TEZEL, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ı konuk etti. Babası şehit olduktan sonra Lefkoşa’ya yerleşen Kudret Özersay'ın yaşam mücadelesini KKTC kuruluş yıldönümü ile birleştirerek bir sunum yapan Global TV sunucusu Tezel Özersay’a; " Yaşam mücadeleniz KKTC’nin mücadelesi ile paralel" dedi ve programda Özersay'ın babasının fotoğrafını ekrana getirerek Bakan Özersay'a duygulu anlar yaşattı. Babasının fotoğrafını ekranda gören Kudret Özersay’ın gözleri doldu.

15/11/2019 15:12