Özersay: Londra-Ercan uçuşlarında İstanbul’da uçaktan inilmeyecek

Pegasus yolcuları artık, Londra’dan Ercan’a olan uçuşlarda İstanbul’da uçaktan inerek, güvenlik kontrolünden geçmek zorunda kalmayacak.

Konuyla ilgili açıklama Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’dan geldi.

Bakan Özersay sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, konuyla ilgili olarak bugün Pegasus yetkilileriyle görüştüğünü ve birkaç gün içerisinde bu konuda olumlu bir gelişme yaşanacağını belirtti.

Özersay, “Artık en azından, Londra’dan Ercan’a olan uçuşlarda uçaktan indirme ve güvenlik kontrolünden geçirme işleminin yapılmayacağını buradan duyurmak istiyorum. Ve bu bağlamda da Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile Pegasus yetkililerine özellikle teşekkür ediyorum.”dedi.

Özersay, İngiliz havacılık yetkililerinin Ercan’dan Londra’ya olan Pegasus uçuşlarında başlattıkları ikinci bir güvenlik kontrolü için İstanbul’da yolcuları uçaktan indirme uygulamasının ciddi bir sıkıntı olduğunu belirtti.

Kudret Özersay, Pegasus’un Londra’dan Ercan’a olan uçuşlarında da aynı uygulamanın yapıldığını ve yolcuların bu konuda mağduriyet yaşadıklarını belirterek, bundan sonra Londra Ercan uçuşlarındaki bu uygulamanın yapılmayacağını ifade etti.

Bakan Özersay, “Şimdi sıra Ercan’dan Londra’ya olan uçuşlarda İngiliz hükümeti tarafından talep edilen bu anlamsız uygulamayı kaldırmak için atacağımız adımlara geldi. Onun için de Londra’ya yaptığım son ziyarette oradaki vatandaşlarımıza verdiğimiz sözün gereği olarak elimizden geleni yapacağız.” ifadelerini kullandı.