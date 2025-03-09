Özersay:Rum liderin kalabalık bir heyetle gidiyor olmasının farklı nedenleri olabilir

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Cenevre’de Kıbrıs sorunuyla ilgili yapılacak gayriresmi toplantıya katılacaklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan davet aldıklarını, masrafları parti olarak kendilerinin karşılayacağını kaydeden Özersay, “Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan bu davete icabet edip katılacağız ve eğer bir katkımız olabilecekse de elimizden geldiğince katkı koymaya çalışacağız” dedi.

Yazılı açıklamasında 17-18 Mart tarihleri arasında İsviçre’nin Cenevre kentinde BM Genel Sekreteri’nin himayesinde garantörlerin de katılımıyla Kıbrıs sorunuyla ilgili gayri resmi bir toplantı yapılacağını anımsatan Özersay, Cenevre’de kendisine Dış ilişkilerden sorumlu Merkez Yürütme Organı üyesi Ahmet Tokatlıoğlu’nun eşlik edeceğini aktardı.

-“Rum liderin kalabalık bir heyetle gidiyor olmasının farklı nedenleri olabilir”

Rum lider Nikos Hristodulides’in Kıbrıs Rum siyasi parti başkanları ve Rum Başsavcı’nın da katılımıyla Cenevre’ye gideceğini duyurduğunu anımsatan Özersay, açıklamasında şu değerlendirmeye yer verdi:

“Kıbrıs Rum lideri bu toplantıda karşı karşıya kalabileceği olası önemli gelişmeler nedeniyle sorumluluk üstlenmek istemediği için böyle bir heyetle katılıyor olabilir çünkü son dönemde kendisi içeride kamuoyu nezdinde ciddi şekilde desteğini ve gücünü yitirmiş durumdadır. Öte yandan bu kalabalık Kıbrıs Rum heyeti aslında beklentilerin çok da yüksek olmadığı bir ortamda toplantıyı önemli gösterme çabası da olabilir. Özellikle içerideki sorunlar bakımından kendi seçmenine umut olamayan Kıbrıs Rum lideri bu türden bir görüşmeyi kalabalık bir katılım ve medya yoluyla önemli göstererek dikkatleri dış meseleye çekmeye çalışıyor olabilir.”