Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk evlendi

Bebek sahibi olmaya hazırlanan Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk çifti, Bozburun Yat Kulübü’nde sade bir törenle evlendi. 20 kişinin katıldığı törende oyuncu çiftin nikah şahitliklerini Tanem Sivar ile Nail Gönenli yaptı.



Oyuncu çiftin, bebekleri dünyaya geldikten sonra İstanbul’da görkemli bir düğün yapmayı planladığı öğrenildi.

Geçen ay verdiği bir röportajda, "Elbette doğum öncesi sade bir nikah olur ama kimse benden hamileyken eğlence beklemesin" sözleriyle dikkatleri çeken Özpirinçci, Hürriyet’e verdiği röportajda kızına 'Üzüm' adını vereceğini söylemişti.

35 yaşındaki oyuncu, “Bana herkes, ‘Çocuğuna bunu yapma Özge’ deyip duruyor. Bence çok güzel isim. Küçük çocuk Üzüm, genç kız Üzüm, 35’lerinde Üzüm Hanım, 70’inde Üzüm teyze... Ayrıca Üzüm Yamantürk de çok fonetik geliyor kulağa. Ama kesinlikle ret oyu aldım bu isim için" demişti.

Bebeği için alternatif isim seçip seçmediğini açıklamayan Özpirinçci, "Ben gizli gizli Üzüm diyeceğim galiba çocuğuma” diye konuşmuştu.

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20/09/2021 09:44