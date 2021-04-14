Özge Sarıca yazdı: Pandemi de Psikolojimizi Korumaya Yardımcı olacak 3 Öneri

Bir yıldan fazladır karşı karşıya kaldığımız pandemi süreci nedeniyle kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Yaşamımızın bir çok kısmında olumsuz etkilerini gördüğümüz pandemi, ruh sağlığımızı da olumsuz olarak etkilemiştir. Pandeminin dünya çapında bir çok olumsuz etkisini görmekteyiz. Örneğin, pandemi süreci bir çok insanda kaygı, korku ve çaresizliğe yol açmaktadır. Pandemi sürecinde korkuların ortaya çıkmasının temel nedenleri arasında sürecin belirsizliği, sağlık kaygısı, sevdiği kişilerin risk altında olması ve sosyal medya ve haberlerdeki doğru ve/veya yanlış bilgilere maruz kalmak vardır. Bu noktada pandeminin olumsuz etkilerinden ruh sağlımızı korumak için neler yapabiliriz?

Endişenin doğal ve normal bir duygu olduğunu kabul edin.

İlk olarak pandemi sürecinde yaşadığımız bu endişenin, kaygının normal bir duygu olduğunu kabullenmeliyiz. Unutmamalıyız ki bütün duygularımızın bir işlevi vardır. Yaşadığımız endişe, yeterli dozda olduğu sürece bizi virüsten korumaya yardımcı olmaktadır. Eğer endişe etmiyor olsaydık muhtemelen virüse karşı daha rahat ve boşverici bir tavır sergileyecektik. Bu noktada muhtemelen böyle bir tavırdan kaynaklı COVİD-19 olma riskimiz artacaktı. Endişemizin bizi koruyacağı doğrudur fakat önemli olan dozunda bir endişeye sahip olmamız. Eğer ki yaşadığınız endişe çok yüksek seviyede orantısızsa ve günlük işlerinizi engelliyorsa uzman desteği almayı ihmal etmeyin.

Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak açık havada vakit geçirin.

Parkta, ormanda veya mevsimine göre plajda vakit geçirmek fiziksel ve ruh sağlımıza olumlu etki etmektedir. Açık havada günde 30 dakika tempolu yürüyüş yapmak seratonin seviyemizi yükseltmekte ve kaygı seviyemizin azalmasını sağlamaktadır. Açık havada nefes egzersizleri yapmak ayni şekilde kaygımızı kontrol etmede yardımcı olmaktadır.

Ruhsal bakımınıza her gün zaman ayırın.

Bu sadece pandemi için geçerli olmamakla birlikte ruhsal bakıma zaman ayırmak stresi yönetmede çok önemlidir. Yaşamakta olduğumuz bu dönemde ruhsal bakıma zaman ayırmak pandemi sürecinde artan stres düzeyini azaltmada yardımcı olacaktır. Peki ruhsal bakım derken neyi kasdediyorum? Her gün ruhunuza iyi gelen aktiviteler yapmak. Örneğin spor yapmak, müzik dinlemek, resim çizmek, meditasyon yapmak gibi birçok aktivite kişiden kişiye değişebilmektedir. Önemli olan düzenli bir biçimde size iyi gelecek bir aktivite yapmaktır.

Kuşkusuz psikolojimiz üzerinde pandeminin yarattığı olumsuz etkiler ve ruh sağlını korumak için almamız gereken önemler buraya sığmayacak kadar derindir. Bu önerilerimi sadece kendinizi daha iyi hissedebilmek için küçük bir başlangıç olarak kabul edin. Pandemi süreci bütün dünyayı etkiledi ve etkilemeye de devam etmektedir. Bazı kişiler yakınlarını kaybetti, bazı kişiler virüse yakalandığı için uzun tedavi süreci geçirdi. Hepimiz zor bir süreçten geçmekteyiz bu dönemde elimizden geldiği kadar fiziksel ve ruhsal açıdan güçlü olmalıyız. Bu yüzden gün içerisinde hem fiziksel hem ruhsal bakımımıza önem vermeliyiz..





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14/04/2021 20:17