Özge Sarıca yazdı: Sağlıklı Ebeveyn ve Çocuk İlişkisi Kurmak

Eğer ki şu an bilseydiniz iş yaşamınızda kendinizi ifade edememe nedeninizde annenizin izi var ya da her yeni ilişki kurduğunuzda terk edilme korkusunun altında yatan sebeplerde babanızın izi var kendinizi nasıl hissederdiniz?

Ebeveyn olmak, çocukların yaşamında değiştirilmesi çok güç olan yeni pencereler inşa etmektir. Sizin, onun küçük bedeninden dünyayı algılamasında çok büyük bir rolünüz vardır. Günlük yaşamda olumlu veya olumsuz olarak verilen çoğu kararda ailenin belirlediği o çerçeve etki olmaktadır.

Bebek dünyaya geldikten sonra anne-baba ile sağlıklı bir bağlanmanın gelişmesiyle çocuklar daha mutlu olmaktadır. Bu noktada anne-babaların çocukları ile konuşmaları, oynamaları, beslemeleri ve temizlik gibi ihtiyaçlarını karşılamaları doğrultusunda başarılı bir ilişkinin temelleri atılmış olur. Ayni zamanda anne-baba arasındaki ilişki de anne-baba-çocuk arasındaki ilişki üzerinde önemli rol oynamaktadır. Eğer anne baba sağlıklı bir ilişki sürdürüyorsa bu çocuğu olumlu yönde etkileyecektir.

Aile içi atmosfer sıcak ve destekleyici nitelikte olması çocuğun kardeşleriyle ve ebeveynleriyle doyurucu bir ilişki kurma olanağını sağlar. Açık ve doğrudan iletişim şekli etkili iletişimi beraberinde getirmektedir. Etkili iletişimin hakim olduğu ailelerde, anne-baba-çocuklar birbirleriyle duygu, düşüncelerini paylaşır, birlikte zaman geçirirler, birbirlerine saygı gösterirler ve olduğu gibi kabul ederler. Bu noktada ebeveyn ve çocuk ilişkisi sağlıklı olarak ilerler.

Anne-babalar çocuklarının gelişim özelliklerini göz önünde bulundurarak onları olduğu gibi kabul etmeleri önemlidir. Çocuklarında ayrı bir birey olduğu unutulmamalıdır. Çocuk birşeyler paylaşmak istediğinde onu dinlemek, onun düşüncelerine saygı göstermek, dürüst yanıtlar vermek ve onu anlamaya çalışmak sağlıklı bir ebeveyn çocuk ilişkisi için önemlidir.

Çocuğunuzu Özgüveni Yüksek Yetiştirin

Çocuğunuzun başarısız biriyim, aptalım, kimse beni sevmiyor, değersizim, yetersizim gibi kendilerine bu tür olumsuz düşünceleri atfetmesine ve kendilerini bu şekilde tanımlamalarına izin vermeyin. Ebeveyn olarak siz çocuğunuza güvenirseniz o da kendine güvenir. Eğer ki “sen yapamazsın” derseniz o da yapamayacağına inanır. Siz çocuğunuza ne kadar inanırsanız o da kendine o derece inanır. Az güvenir ve inanırsanız oda kendine güvenmez ve inanmaz. Çocuklar günden güne farklılık göstermektedir. Bir gün yapamadıkları şeyi bir süre sonra yapmaya başlarlar. Fakat çocuğun yapamadığı şeyler üzerinde durmak ona başarısız olduğunu hissettirir. Bu yüzden tam tersi yapabildiklerini görmek ve onu takdir etmek özgüveninin gelişmesinde önemli rol oynar. Özellikle çocuğu başkalarının önünde rencide etmekten ve olumsuz sözcükler kullanmaktan uzak durulmalıdır.

Çocuğunuza ebeveyenleri olarak desteklediğinizi hissettirin .. Onları takdir edin, başarılarını görün, sevginizi gösterin, sarılın ve gurur duyun. Çocuklarınızla gülün, vakit geçirin ve birlikte bir şeyler paylaşın. Tüm bunları yaparken sınırınızı da belirleyin fakat otoritenizle onları rencide etmeyin.

Çocuğunuzun problemlerine birlikte çözümler bulun.. Çocukluk ve ergenlik evrelerinde bir çok problemle karşı karşıya kalabilirsiniz fakat hepsinin de bir çözümü vardır. Çocuk yaşadığı problemler karşısında ebeveynlerinden “ondan vazgeçmeyeceğine, birlikte çözümler bulacaklarını” duymaya ihtiyaçları vardır. Esas olarak iyileştirici olan şey genellikle sorunun çözümünden ziyade anne-babanın güven vermesi ve ondan vazgeçmeme davranışıdır. Çocuğunuzla alakalı çözüme ulaştırmakta güçlük çektiğiniz noktalarda görüşüne güvendiğiniz yakınlarınızdan veya uzmandan destek almak problemlerin daha da büyümeden çözülmesine yardımcı olur.

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18/06/2021 19:35